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اضبط مخالفة.. القمامة تغطى مصرف شبرابابل بالمحلة

الأحد، 21 يوليه 2019 08:00 ص
اضبط مخالفة.. القمامة تغطى مصرف شبرابابل بالمحلة القمامة تغطى مصرف شبرابابل بالمحلة
الغربية – عادل ضرة

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تشهد قرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، كارثة بيئية بسبب تراكم القمامة التى تغطى مصرف القرية، وسط تجاهل المسئولين، من عدم تطهير المصرف لعدة شهور.

وتسببت أكوام القمامة فى انسداد المصرف، وأصبحت مرتعا للفئران والزواحف، مما أدت إلى انتشار الناموس والأمراض.

واشتكي الأهالى من عدم تطهير المصرف وفقا لجدول زمني محدد وتجاهله لعدة شهور، الأمر الذى يدفع الأهالى إلى استغلاله فى التخلص من القمامة، مما يتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات والفئران التي تطاردهم فى المنازل.

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النظافة

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