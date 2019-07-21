استمرار عقد لقاءات تعريفية للصف الأول الثانوى للتدريب على بنك المعرفة بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية إنه تقرر استمرار عقد لقاءات تعريفية مجانية لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2019 / 2020 يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمن لم يتمكن من حضور اللقاء التعريفى الأول.

وأضاف لـ "اليوم السابع" أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية تهدف بهذه اللقاءات التدريب على كيفية التسجيل ببنك المعرفة المصرى ومصادر التعلم الرقمية، والدليل الدراسى للصف الأول الثانوى بمسرح مدرسة الزقازيق العسكرية فى تمام التاسعة والنصف صباحا بواقع لقاء تعريفى كل ساعة ونصف.

وتم تخصيص يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو لتدريب الطالبات المتقدمات للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام، ويوم الخميس الموافق 25 يوليو لتدريب الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام، والهدف من هذه التدريبات رفع كفاءة أبناء الطلاب ومساعدتهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة