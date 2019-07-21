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إطلاق أول مسابقة للمشروعات الطلابية بجامعة بنها

الأحد، 21 يوليه 2019 04:37 م
إطلاق أول مسابقة للمشروعات الطلابية بجامعة بنها إطلاق أول مسابقة للمشروعات الطلابية
كتب - إبراهيم سالم

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إفتتح الدكتور علاء عبدالحليم والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم أعمال أول مسابقة للمشروعات الطلابية بقاعة الإحتفالات الكبرى.

جاء ذلك بحضور عدد من عمداء الكليات والوكلاء ومشرفى المشروعات الطلابية وممثلى طلاب الكليات المشاركة فى المسابقة.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ونائب رئيس الجامعة خلال تفقدهم اعمال المعرض الى شرح من مشرفى المشروعات الطلابية المشاركين فى المسابقة حول طبيعة المشروعات وأهدافها ومردودها لخدمة المجتمع المحلى.

من جانبه اشاد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بمشروعات طلاب جامعة بنها مؤكدا على دعمه واهتمامه لتطوير هذه الابتكارات وتوظيفها فى المشروعات التى تقام لخدمة أهالى القليوبية.

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة أن الهدف من المسابقة هو تحفيز الطلاب على الإرتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الإبتكار وتطبيقها وتوظيفها فى مجال ريادة الأعمال وكذلك نشر أفكار المشروعات الطلابية المتميزة بين المجتمع الأكاديمى بالجامعة ورجال الصناعة والأعمال بمحافظة القليوبية.

وقال الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن المسابقة تاتى فى إطار تطوير العملية التعليمية بالجامعة ويشارك فيها 39 مشروعا باجمالى طلاب 185 طالب يمثلون الكليات المختلفة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم تحكيم المشروعات الطلابية من خلال مجموعة من الأساتذة والخبراء المحايدين فى مختلف التخصصات، مشيرا إلى انه سوف يتم تقديم جوائز مالية لأفضل ثلاث مشروعات فائزة في قطاعات العلوم الهندسية وكذلك قطاع علوم الحياة والعلوم الانسانية والعلوم الفنيه كالتالى: المركز الأول: عشرة ألاف جنيهًا والمركز الثاني: سبعة ألاف وخمسمائة جنيه والمركز الثالث: خمسة ألاف.

 

 

 


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الطلاب

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