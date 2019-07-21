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أبو الغيط يتوجه إلى أديس أبابا لرئاسة وفد الجامعة فى اجتماع التعاون العربى الأفريقى

الأحد، 21 يوليه 2019 06:13 م
أبو الغيط يتوجه إلى أديس أبابا لرئاسة وفد الجامعة فى اجتماع التعاون العربى الأفريقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أديس أبابا على رأس وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة، للمشاركة فى الاجتماع العام للتعاون العربى الأفريقىـ الذى يعقد غداً، الاثنينـ تحت الرئاسة المشتركة لأبو الغيط، والسيد موسى فقى، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

   

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع، الذى يعد الثامن من نوعه بين الجانبين، ويمثل أعلى آلية للتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى، ويعقد كل عام بالتناوب بين القاهرة وأديس أبابا، جملة من القضايا السياسية والأمنية، والتنموية ذات الأولوية للمنظمتين، إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بدفع الشراكة الاستراتيجية التى تربط بين العالم العربى والقارة الأفريقية، تمهيداً لإنعقاد القمة العربية الأفريقية القادمة التى ستلتئم فى الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل.

   

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، أن مباحثات أبو الغيط وموسى، فقى ستتناول آخر التطورات فى مواقع الأزمات فى الفضاء العربى الأفريقى المشترك وسبل تعزيز العمل المشترك والجهد التكاملى بين الجامعة والاتحاد الأفريقى فى سبيل تسويتها، وخاصة فيما يتصل بإيقاف العمليات العسكرية فى ليبيا وتشجيع الأطراف الليبية إلى العودة إلى المسار السياسى الذى يرعاه المبعوث الأممى إلى غسان سلامة، ومساندة عملية الإنتقال الديمقراطى فى السودان ودعوة الأطراف السودانية إلى البناء على مكتسبات الإتفاق السياسى الذى توصلوا إليه والتوافق على بقية ترتيبات وإستحقاقات المرحلة الإنتقالية، إلى جانب حشد الدعم العربى والأفريقى والدولى للصومال لتمكين الحكومة الفيدرالية من تثبيت الأمن والإستقرار فى ربوع البلاد والقضاء على التهديد الذى تمثله حركة الشباب الإرهابية.

   

أضاف المصدر، أن الاجتماع العام سيشهد إتفاق الجانبين على خارطة طريق موسعة لإستكمال عملية تنفيذ مجمل المقررات التى أصدرها القادة العرب والأفارقة فى قمتهم المشتركة الأخيرة التى عقدت فى غينيا الإستوائية عام 2016 ، وعلى رأسها بلورة خطة عمل عربية أفريقية متكاملة تتضمن جملة من المشروعات المشتركة التى تهدف إلى الإرتقاء بمستوى التنسيق السياسى والتعاون الإقتصادى والتبادل التجارى بين الدول العربية والأفريقية، توطئة لرفعها إلى القمة العربية الأفريقية المقبلة بالرياض.


الجامعة العربية

ابو الغيط

اثيوبيا

ليبيا

افريقيا

مفوضية الاتحاد الأفريقي

أديس أبابا

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