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نجاح جديد لتنمية المشروعات بالمنوفية.. عادل حنا: الجهاز ساعدنى فى تطوير مشروعى

السبت، 20 يوليه 2019 01:00 ص
نجاح جديد لتنمية المشروعات بالمنوفية.. عادل حنا: الجهاز ساعدنى فى تطوير مشروعى
المنوفية - محمد فتحى

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يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنوفية إنجاح المئات من المشاريع على مستوى المحافظة بأكملها، وذلك من خلال دعم تلك المشاريع بالقروض الميسرة والتى تكون قيمة فائدتها قليلة جدا، وذلك لتشجيع الشباب وعدم انتظارهم للوظائف الحكومية، والتوجه الفورى إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتاهية الصغر بمدينة شبين الكوم، للحصول على القروض لتحقيق أحلام كل شاب يفكر فى تنفيذ مشروع بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة من كل متقدم للحصول على قرض لتنفيذ مشروعه أو استكمال مشروع متعثر.

 

وفى قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، قصة نجاح جديدة بطلها عادل لطفى حنا غطاس والبالغ من العمر 53 عاما والحاصل على الشهادة الابتدائية.

 

ويقول عادل حنا: منذ صغرى وعقب تركى التعليم قمت بالعمل فى العديد من المهن ولكن كان عشقى الأول والأخير مهنة السباكة والتى تعلمتها وورثتها عن والدى، وعملت فى مهنة السباكة منذ عام 1988 مع أشقائى فى جميع أنحاء قرى مركز أشمون بأكملها، وبعد مرور السنين من العمر فكرت فى فتح مشروع لى يكون حماية لى ولابنائى، حيث قمت بعد شقاء سنوات كثيرة بفتح معرض صغير لمحل الأدوات الصحية بالقرية، وعقب مرور عامين على المشروع فكرت بتطوير المشروع، فقمت بالاشتراك مع أشقائى وبعد تفكير قررنا بالذهاب إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتاهية الصغر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لعمل القرض وبالفعل تمت المقابلة مع المسئولين فى جهاز تنمية المشروعات، وتبين أن الفائدة لا تتعدى 5% لأنه مشروع صناعى، 8% المشروع التجارى.

 

وأكد "عادل" أنه لم يمر سوى شهر ونصف الشهر بعد عرض تطوير المشروع على المسؤئولين فى الجهاز، وتم الموافقة لى على قرض أول بقيمة 85 ألف جنيه، لشراء مستلزمات المعرض من بضائع، وكنت أقوم بتسديد القرض عبارة عن 2000 جنيه شهريا وفى طريقى للانتهاء منه، وأسدد القسط فى ميعاده حتى أصبحت من العملاء المميزين فى جهاز تنمية المشروعات.

 

وأضاف: كما قمت بعمل قرض آخر بقيمة 120 ألف جنيه لفتح معرض آخر، وتطور المشروع، وأصبحت من المشهورين فى المجال، حيث إننى أقوم ببيع المنتجات لمحلات الأدوات الصحية الكبرى على مستوى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأقوم الآن بتسديد القرض عبارة عن 4 آلاف جنيه شهريا.


وأشار عادل حنا إلا أنه تم تطوير المشروع وأصبح رأس المال ما يقرب 500 ألف جنيه، واستطعت توفير 7 فرص عمل للشباب بمرتبات تبدأ من 2500 جنيه شهريا، مضيفا أن المشروع صنع لى اسم كبير فى القرية، بالإضافة إلى أننى استطعت تلبية جميع مطالب أسرتى.

 

وطالب عادل حنا الشباب والفتيات بعدم انتظار الوظيفة الحكومية، والسعى فى فكرة مشروع كى يصبح صاحب عمل وليس عاملا.

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(1)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(1)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(2)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(2)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(3)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(3)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(4)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(4)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(5)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(5)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(6)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(6)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(7)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(7)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(8)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(8)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(9)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(9)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(10)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(10)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(11)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(11)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(12)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(12)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(13)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(13)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(14)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(14)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(15)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(15)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(16)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(16)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(17)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(17)

 

جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(18)
جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-بمحافظة-المنوفية-(18)

 


تنميه المشروعات بالمنوفية

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تنميه المشروعات

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