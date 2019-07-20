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مقتل قيادى حوثى بارز فى ظروف غامضة بمدينة الحديدة اليمينة

السبت، 20 يوليه 2019 02:10 م
مقتل قيادى حوثى بارز فى ظروف غامضة بمدينة الحديدة اليمينة مليشيا الحوثى - أرشيفية
عدن (أ ش أ)

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كشف مصدر يمنى مطلع، النقاب عن مقتل قيادى حوثى بارز بمدينة الحديدة غربى اليمن فى ظروف غامضة، وذلك بالتزامن مع احتدام الصراع داخل المليشيات.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المصدر قوله، اليوم السبت، إن المدعو نجيب عبد الله هاشم المؤيد، المكنى بـ"نجيب الرازحى" قتل مع أربعة من مرافقيه عقب انتهائه من الإشراف على توزيع ونشر تعزيزات جديدة للمليشيات فى خطوط التماس داخل مدينة الحديدة.

ولفت المصدر إلى أن أتباع نجيب المؤيد فى حالة استنفار داخل مدينة الحديدة، مشيرا إلى أن عددا من أقاربه والمحسوبين عليه من صعدة، وجبهات أخرى وصلوا إلى الحديدة للكشف عن مصدر الرصاص الذى وصفوه بـ"الغادر".

وينحدر المؤيد من مديرية رازح بمحافظة صعدة، ويعد واحدا من أبرز قيادات الصف الأول الميدانية للمليشيات الحوثية، ولديه اتصال مباشر بزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي، كما أنه من القيادات "العقائدية" التى تلقت دورات مكثفة فى إيران ولبنان، ويحظى بمكانة عالية لدى زعيم المليشيا، حيث شارك فى حروب صعدة الست ولاحقا فى حرب عمران، كما شارك فى اقتحام مدينة عدن عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

وارتفعت حدة الصراع داخل مليشيات الحوثى، وسط موجة تصفيات جسدية داخلية - طالت عددا من القيادات الميدانية فى الآونة الأخيرة.

 


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