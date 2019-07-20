محافظ قنا يناقش ملفات تقنين الأراضى ومنظومة النظافة وإزالة التعديات

قنا - وائل محمد

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعاً بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة وحدة استرداد أراضى الدولة، ومنظومة النظافة والمخلفات الصلبة وطلاء واجهات المنازل، وحالات التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة ، وذلك بحضور كمال شلبى السكرتير العام ورؤساء مجالس المدن التسعة ومسئولى وحدة استرداد أراضى الدولة ومنظومة النظافة والمخلفات الصلبة.

وأعطى محافظ قنا تعليماته بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الشروط والضوابط المقررة، كما وجه بتكثيف ورديات العمل وتحفيز العاملين بالوحدات والمجالس المحلية لسرعة الانتهاء من ملفات التقنين تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب من أراضى أملاك الدولة.

وذكر الهجان خلال الاجتماع ،أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة منها محطة وسيطة لجمع القمامة بمركز ابو تشت علي مساحة 4 آلاف م2 ومصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحى بمركز قوص علي مساحة 174 فدان، وأشار الي حرص المحافظة علي الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إيجاد حلول غير تقليدية للحفاظ على البيئة والاستفادة من المخلفات وتحويلها من مشكلة تعاني منها الدولة إلى قطاع جاذب للاستثمار يوفر العديد من فرص العمل للشباب .

ووجه المحافظ رؤساء المدن بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص خاصة في القري والنجوع للمساعدة في عملية جمع القمامة مما يساهم بشكل فعال في رفع مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الخاصة بطلاء واجهات المنازل في المحافظات تفعيلا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، وأعطى تعليماته لرؤساء المدن بعدم توصيل المرافق للمنشآت حتي يتم طلاء واجهات المبانى.

كما استعرض الموقف التنفيذى لحملات ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية واراضي املاك الدولة موجها بتكثيف حملات الازالة الفورية لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون .

وأكد المحافظ علي رؤساء المدن بالتأكد من توافر السلع الأساسية وبصفة خاصة اللحوم والسلع الغذائية وزيادة عدد منافذ البيع لاستقبال عيد الاضحى المبارك وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال المواطنين .

ومن جانب آخر، قال محافظ قنا ،أنه تم الانتهاء من اقامة 11 محطة علي اسطح بعض المبانى الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة"مبني ديوان المديرية - مبني إدارة قنا التعليمية - مبني مدرسة قنا الابتدائية المشتركة – 8 محطات بمباني المدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة" .

جاء ذلك خلال جولته بديوان مديرية التربية والتعليم لتفقد محطة الطاقة الشمسية التي تم اقامتها علي سطح المبني يرافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية فى اطار تفعيل قرار مجلس الوزراء بإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية علي اسطح المبانيى الحكومية وربطها بالشبكة القومية.

وأوضح الهجان، أن القدرة الاجمالية لمحطات الطاقة الشمسية تبلغ 249.6 ك/وات بتكلفة مالية بلغت حوالي 4 مليون جنيه ، لافتا ان تلك المحطات سيتم ربطها بالشبكة القومية ، مضيفا أنه سيتم تعميم تلك التجربة بمختلف المباني الحكومية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية والمجالس القروية.