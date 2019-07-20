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محافظ قنا يكرم أحد الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

السبت، 20 يوليه 2019 12:27 م
محافظ قنا يكرم أحد الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة الطالب بصحبه المحافظ
قنا - وائل محمد

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كرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الطالب كيرلس أنور جرجس عبد النور لتفوقه العلمى بالمرحلة الثانوية رغم ظروفه الاجتماعية الصعبة ،والتى أجبرته على قسم الشهادة الثانوية، وحصوله على مجموع 100%   ، وذلك بحضور اسرة الطالب الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .
 
وقام المحافظ بمنح الطالب مكافأة مالية  تقديرا لتفوقه العلمي متمنيا له مستقبل أفضل ، وأكد علي تقديم كل الدعم للطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم لكى يظلو على مسارهم وللحفاظ على تقدمهم وتفوقهم التعليمى .
وأضاف أن المحافظة اعتادت تكريم أبنائها الطلاب المتفوقين كل عام لتحفيز الأجيال القادمة للسعى نحو التفوق والنجاح ، داعيًا الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية إلي بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسى.
 
 

طالب الثانوية العامة

محافظة قنا

تكريم طلاب الثانوية العامة

مركز نجع حمادى

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