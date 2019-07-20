محافظ بنى سويف: حققنا المركز الأول فى تنفيذ قرارات مجلس المحافظين الرابع

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف عن أن المحافظة حصلت على المركز الأول فى مؤشر تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فى مجلس المحافظين الرابع.

وذلك طبقا لمؤشرات الأداء التى تصدرها مجلس الوزراء بشكل دورى لمتابعة تنفيذ قرارات جلسات مجلس المحافظين، حيث نفذت المحافظة القرارات بنسبة 100 %، لتكون المحافظة الوحيدة التى حققت هذه النسبة فى مجلس المحافظين الرابع.

وأشار محافظ بنى سويف فى بيان له اليوم السبت إلى أن تلك المؤشرات تمثل داعما أساسيا لمنظومة العمل بالمحافظات، لما توفره من تقييم دقيق لمستوى الأداء التنفيذى على مستوى محافظات الجمهورية، والذى يحتوى على الإيجابيات التى يمكن تدعيمها، والسلبيات التى يجب تلافيها وغعداد تقارير بذلك تعرض فى الجلسات القادمة.

وأكد عبدالجابر، على أن منظومة العمل بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد والمتكامل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، بالعمل على تسريع وتيرة العمل والدفع بكافة الجهود لتوفير خدمات أفضل وتلبية احتياجات ومطالب المواطنين فى إطار الإمكانات المتاحة، والعمل على إيجاد حلول وبدائل خارج الصندوق وبأسلوب عمل غير تقليدى.