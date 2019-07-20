محافظ بنى سويف: إعداد أول قاعدة بيانات لذوى الإعاقة

كما كشف التقرير الذى عرضه محمد صفوت مدير إدارة خدمة المواطنين، وسيد سعد مدير ادارة شئون الإعاقة بخدمة المواطنين ، وهايدى جمال مسؤولة إعداد قاعدة البيانات بإدارة شؤون الإعاقة - عن تنفيذ مبادرة ترجمة خطبة صلاة العيد ، والجمعة على مستوى مدينة بنى سويف و المراكز الإدارية في 8 مساجد كبيرة،علاوة على التعاون مع إدارة تجنيد المنيا ومكتب التعبئة ببني سويف بشأن طلبات إستخراج شهادة الإعفاء من التجنيد للذكور من ذوي الإعاقة ، و عقد اللجنة الطبية بالديوان العام،مما وفر الجهد والوقت على ذوي الإعاقة وأسرهم.

كما شمل التقرير أيضا متابعة الإدارة لتعيين 206 من ذوي الإعاقة في القطاع الحكومى، وكذلك الإشراف على حزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية لسوق العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، وتوفير أكشاك وإنهاء اجراءات الترخيص للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجتمع المدنى.