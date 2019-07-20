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محافظ بنى سويف: إعداد أول قاعدة بيانات لذوى الإعاقة

السبت، 20 يوليه 2019 07:37 م
محافظ بنى سويف: إعداد أول قاعدة بيانات لذوى الإعاقة المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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استعرض المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف ، جهود إدارة شئون الإعاقة بخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وتضمنت إنشاء قاعدة بيانات ذوي الإعاقة والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية وتحتوي على أرشيف اليكترونى يتضمن معلومات متكاملة عن ذوي الإعاقة من أبناء بني سويف ،وإنشاء مكاتب فرعية لذوي الإعاقة على مستوى الوحدات المحلية السبع، وإعداد غرف عمليات في سابقة هى الأولى من نوعها فى المناسبات والاستحقاقات الدستورية كالانتخابات والاستفتاءات.

كما كشف التقرير الذى عرضه محمد صفوت مدير إدارة خدمة المواطنين، وسيد سعد مدير ادارة شئون الإعاقة بخدمة المواطنين ، وهايدى جمال مسؤولة إعداد قاعدة البيانات بإدارة شؤون الإعاقة - عن تنفيذ مبادرة ترجمة خطبة صلاة العيد ، والجمعة على مستوى مدينة بنى سويف و المراكز الإدارية  في 8 مساجد كبيرة،علاوة على التعاون مع إدارة تجنيد المنيا ومكتب التعبئة ببني سويف بشأن طلبات إستخراج شهادة الإعفاء من التجنيد للذكور من ذوي الإعاقة ، و عقد اللجنة الطبية بالديوان العام،مما وفر الجهد والوقت على ذوي الإعاقة وأسرهم.

كما شمل التقرير أيضا متابعة الإدارة لتعيين 206 من ذوي الإعاقة في القطاع الحكومى، وكذلك الإشراف على حزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية لسوق العمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، وتوفير أكشاك وإنهاء اجراءات الترخيص للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجتمع المدنى.

 

 

 


خدمه المواطنين

شؤون الاعاقه

محافظ بنى سويف

شهاده الاعفاء من التجنيد

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