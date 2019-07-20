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محافظ المنوفية يكرم أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء المحافظة

السبت، 20 يوليه 2019 04:11 م
محافظ المنوفية يكرم أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء المحافظة خلال التكريم
المنوفية _محمد فتحى

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كرم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/ 2019، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، بحضور الشيخ عبدالعزيز محمد النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية ، ومديرى إدارات بركة السبع وأشمون وقويسنا الأزهرية ومديرى المعاهد الأزهرية للطلبة الأوائل  والطلاب المكرمين وأولياء الأمور.
 
بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ،هذا وقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية الشكر لمحافظ المنوفية لإهتمامه بتكريم الأوائل من أبناء الأزهر الشريف وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للإرتقاء والنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكداً أن هذا التكريم يعد تكريماً لمنطقة المنوفية الأزهرية ولجميع العاملين بها. هذا وقد تخلل الحفل فقرة شعرية بعنوان الأزهر منارة للعلم ألقتها الشاعرة مها عبدالرحمن .
 
ومن جانبه وجه محافظ المنوفية تحية إعزاز وتقدير لرئيس المنطقة الأزهرية والقائمين على العملية التعليمية بالأزهر الشريف لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز، كما قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الأوائل، معرباً إعتزازه وفخره بأبنائه طلاب الأزهر الشريف المتفوقين ، مشيراً أن هذا التكريم يعد تحفيزاً لهم لمواصلة الحفاظ على الإجتهاد والتفوق ، كما أكد على أن هذا التفوق ليس بغريباً على أبناء المنوفية فهى دائماً تحتل الريادة على مر العصور فى تفوق أبنائها جيل بعد جيل بإعتبارها محافظة العلم والعلماء، مقدما كل الشكر والتقدير لأولياء الأمورعلى ما بذلوه فى سبيل توفير كافة سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم .
 
 قدم المحافظ شهادات تقدير لرئيس الإدارة المركزية ومديرى إدارات بركة السبع وأشمون وقويسنا وعدد من مديرى المعاهد الأزهرية ، كما تم تسليم شهادات تقدير ومبالغ مالية لأوائل الثانوية الأزهرية تقديراً لتفوقهم وتميزهم العلمي وهم ، الطالبة إسراء أحمد فتح الله الحاصلة على المركز الثانى  بمعهد فتيات ميت بره ، الطالبة رفيدة عبدالمنعم خليل الحاصلة على المركز الثالث بمعهد فتيات دلهمو للشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية ،كما حصت الطالبة مريم حسن عبدالعزيز الحاصلة على المركز الرابع بمعهد فتيات أشمون ، الطالبة الشيماء إبراهيم شعبان الحاصلة على المركز السابع بمعهد فتيات هورين للشعبة العلمية على مستوى الجمهورية. كما تم تكريم الشاعرة مها عبدالرحمن لتميزها فى مجال الشعر. وفى الختام حرص المحافظ علي إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم.
 
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المنوفيه

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محافظ المنوفيه

أوائل الثانوية الأزهرية

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