محافظ القليوبية يدشن مبادرة تنظيف شواطئ نهر النيل بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

دشن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بمدينة القناطر الخيرية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وأحمد فتحي مؤسس مؤسسة شباب بيحب مصر، للتنسيق والتنظيم مبادرة "الحد من استخدام البلاستيك" والتي تنظمها مؤسسة "شباب بيحب مصر" تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري، وبدعم من مركز الأمم المتحدة للإعلام، وذلك لتأمين ضفاف وشواطئ نهر النيل بمدن المحافظة وتنظيفها من المخلفات العائمة خصوصا البلاستيك، بمشاركة ورحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتوو علاء عبد السلام وكيل وزارة الري.

وضمت المبادرة عدد كبير من المتطوعين الشباب التابعين للمؤسسة للقيام بحملات نظافة، بدأت بمدينة القناطر الخيرية بداية من ملتقي تفرع النيل إلي فرعي دمياط ورشيد وذلك من أجل حماية البيئة في المحافظة من الآثار الخطيرة للبلاستيك على التنوع البيولوجي والاقتصاد والصحة العامة، والذي تتطلب متبقياته مئات السنين لكي تتحلل.

كما تتضمن المبادرة تنفيذ حزمة من الأنشطة التوعوية بالمدارس ومراكز الشباب وتجمعات المواطنين حيث ستتنوع الأنشطة بين ندوات توعوية وورش عمل توعوية واعادة تدوير للمخلفات، كما ستقوم المؤسسة مع شركائها في دول شمال افريقيا في التوعية بأضرار البلاستيك، ويتم العمل جنبًا الي جنب بين هذه المؤسسة والمؤسسات المشاركة والتي وصل عددها في هذه الفاعلية حتى الآن 21 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في شمال أفريقيا.

ومن ناحيته أكد أحمد فتحي مؤسس مبادرة "شباب بيحب مصر"، أن المبادرة ستشتمل المبادرة أيضا التواصل مع أصحاب المصانع التي تستخدم منتجاتها البلاستيك كمصانع المياه ومصانع تصنيع الأكياس البلاستيك للبدء في إيجاد حلول لاستعمال مواد أخري غير البلاستيك مما لا يضر بالبيئة.