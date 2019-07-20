محافظ الدقهلية: رفع 294 طن قمامة وإزالة العديد من التعديات بمراكز المحافظة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن رفع 294 طن قمامة في نطاق أربعة مراكز على مستوى المحافظة، وأكد على استمرار النشاط اليومي للمراكز والمدن في رفع القمامة والتراكمات وإزالة التعديات والإشغالات.

وأوضح أنه قد تم رفع 118 طن بمركز ومدينة طلخا من تجمعات القمامة بالمدينة، وتوريدها إلى المقلب العمومي بسندوب، وقام رئيس المدينة بإزالة فورية لسقف الدور الخامس العلوي لبناء بدون ترخيص وتجاوز قيود الارتفاع بحوض مشالي بطلخا ، وإزالة التعدي على الأرض الزراعية بقرية سرسق التابعة للوحدة المحلية بميت الكرماء على مساحة 139 متر ، وفك خشب سقف دور أرضي خارج الحيز العمراني، ورفع الإعلانات المخالفة والمنتهية الترخيص من أعلى أعمدة الإنارة العامة بطلخا .

كما تم رفع 60 طن قمامة بمركز شربين، ونقلها إلى المقلب العمومي، ورفع جميع المخلفات بكفر الأطرش، وكفر الترعة القديم، والضهرية، وتمهيد الطرق الرئيسية بالقرية، وتسوية طريق شربين/كفر الحطبة وكفر الدبوسي ونقلها جميعا إلى المقلب العمومى بقلابشو، وفى الوحدة المحلية لقرية بساط كريم الدين تم تمهيد طريق جسر النيل بقرية بساط وداخل نطاق الوحدة، وفك أخشاب سقف دور أرضى فى أرض أبو مطاوع .

وأزيلت التعديات على أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالجزاير بناحية زيان على مساحة 300 مترا ببناء سور بارتفاع 70سم ، وإزالة التعدي على أملاك الدولة بالبناء بمساحة 60م بالجزاير ،كما قامت الوحدة برفع 16 طن قمامة، ونقلها إلى مقلب قلابشو ، فضلا عن متابعة أعمال النظافة والإنارة بنطاق المدينة والطرق الرئيسية.

وفي مدينة جمصة تم تنظيف ورفع المخلفات والقمامة والأتربة خلف الكورنيش وجميع أنحاء المدينة، كما تم تنظيف ورفع المخلفات والأتربة بالشوارع الجانبية والرئيسية وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع، كما تم تنظيف ورفع المخلفات الزراعية والأتربة بكافة المناطق والشوارع بتقسيم 15 مايو، وأسفرت عن رفع 100 طن من القمامة والمخلفات الزراعية، بالإضافة إلى تصليح عطل بالكهرباء أمام مستشفى جمصة .

يأتي ذلك في إطار حملات النظافة اليومية، وإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق المراكز والمدن والأحياء، والحفاظ على المظهر الحضاري بنطاق المحافظة.