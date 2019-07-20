محافظ الإسماعيلية يسلم تأشيرات الحج وتذاكر السفر لأعضاء بعثة حجاج الجمعيات الأهلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قام اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة ومها الحفناوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بتسليم تأشيرات الحج وتذاكر السفر لـ 10 حجاج من أعضاء بعثة حجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لهذا العام والبالغ إجماليهم 134 حاج وحاجة.

وخلال مراسم تسليم المحافظ التأشيرات والتذاكر وجوازات السفر لأعضاء البعثة، أكد محافظ على أنه سوف يتم متابعة البعثة بكامل أعضائها والتواصل معهم طوال فترة الرحلة واعتبارًا من لحظة سفرهم ووصولهم إلى الأراضى الحجازية حتى عودتهم سالمين بأذن الله تعالى متمنيًا للجميع الحج المبرور والذنب المغفور وسائلًا الجميع الدعاء لمصر وأهلها أن يحفظها الله دائمًا وأبدًا.



