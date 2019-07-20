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فتح باب التسجيل للالتحاق بجامعة الطفل في أسيوط

السبت، 20 يوليه 2019 11:56 ص
فتح باب التسجيل للالتحاق بجامعة الطفل في أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
فريق المحافظات

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أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بنشاط الجامعة الرائد والمتميز في مشروع جامعة الطفل والذي يعد أحد مشروعات التعاون القائم بين الجامعة و أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والهادف إلى تنمية الإبداع الفكري والفني لدى الأطفال من خلال مشاركتهم فى عدد من الأنشطة المختلفة التي تنظمها كلية رياض الأطفال القائمة على تنفيذ المشروع داخل الجامعة .

 

وفى هذا الإطار كشفت الدكتورة ماجدة هاشم عميدة كلية رياض الأطفال عن قرار أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بفتح باب القبول للدورة الخامسة لجامعه الطفل لعام ٢٠١٩ وذلك يوم الأحد الموافق ٢١ يوليو ٢٠١٩ في تمام الساعة الواحدة ظهرا علما بان باب التسجيل يغلق تلقائيا في كل جامعة علي حدي وذلك عند اكتمال الأعداد المطلوبة، مضيفة أن التقدم لجامعة الطفل  سوف يكون متاح فقط بالتسجيل علي الموقع الرسمي لجامعة الطفل وذلك في أكثر من ٣٦ جامعة علي مستوي محافظات الجمهورية علما بان التسجيل والدراسة مجانا بدعم مقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على الموقع الإلكتروني  http://childuni.asrt.sci.eg

 

وعن شروط التقديم أشارت عميدة كلية رياض الأطفال التسجيل فقط للطلاب الجدد من الأطفال بشرط أن لا يقل عمر الطفل عن ٩ ولا يزيد عن ١٠ سنوات و ٦ أشهر  ممن لم يسبق لهم التقدم لجامعه الطفل والدراسة بها ،علما بان كل الطلاب المقيدين والمسجلين من قبل بجامعه الطفل سوف يتم استكمال دراستهم تباعا دون التسجيل مره أخري شرط التزامه بالحضور وعدم تخلفه عن الحضور.

 

 

 

 

 


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