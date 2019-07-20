ضبط 2 طن و820 كيلو رنجة فاسدة داخل ثلاجة بالمحلة

الغربية – عادل ضرة

تمكن المقدم حسام الغريب، رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة، والعميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط 2 طن و820 كيلو رنجة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بمنطقة محب قسم أول المحلة.

وكانت معلومات وردت للعميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بقيام "إبراهيم.س" 54 سنة صاحب ثلاجة بشارع محمد الفاتح بمنطقة محب أول المحلة، بجلب كميات كبيرة من الرنجة غير صالحه للاستهلاك الآدمى، من المحلات والمصانع المجاورة وتخزينها بالثلاجة الخاصة به تمهيدا لبيعها للجمهور.

ووجه اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بسرعة مداهمة الثلاجة وضبط ما بها من كميات من الرنجة قبل عرضها بالأسواق.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد حملة مشتركة من مباحث التموين والأطباء البيطرين بالمحلة، وتم ضبط المدير المسئول ويدعى "أحمد.ع.ح" 52 سنة وضبط 2 طن و820 كيلو رنجة غير صالحه للاستهلاك الآدمى كما جاء بتقرير الطب البيطرى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.