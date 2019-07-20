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صور.. رئيس مدينة الأقصر يوجه قيادات المدينة بالإسراع في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

السبت، 20 يوليه 2019 04:02 م
صور.. رئيس مدينة الأقصر يوجه قيادات المدينة بالإسراع في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اجتماع بحضور المهندسة هناء العربي مدير التخطيط العمراني بمحافظة الاقصر، ومديرو الإدارة الهندسية ورؤساء الأحياء ومشرفو الإدارة الهندسية، وذلك للبدء في تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ومن جانبها استعرضت المهندسة هناء العربي، خطة العمل للبدء في حصر الكتل السكانية التى تقع خارج الاحوزه العمرانية للنجوع وتوابعها وكذلك المباني المقامة بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك للتصالح عليها بعد تقديم طلبات من المواطنين والموافقة عليها من المحافظة.

ومن جانبه وجه العميد أيمن الشريف، بضرورة الإسراع في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، مستهلاً الاجتماع بشرح مفصل للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والخطوات اللازمة للبدء في تحديد الكتل السكانية لكل حي مع التخطيط العمراني، مشددا على رؤساء الأحياء بإحضار البيانات اللازمة عن كافة المخالفات خلال العشر سنوات الماضية بكل حي ، لافتا الي ضرورة النشر على أوسع نطاق ليستفيد كافة المواطنين المعنيين بالعمل بالقانون.

 

 


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التصالح في مخالفات البناء

مجلس مدينة الاقصر

تقديم طلبات التصالح بالاقصر

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