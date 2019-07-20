صور.. جامعة أسيوط تطلق قوافل بيطرية مجانية للحافظ علي الثروة الحيوانية بالقري الاكثر احتياجا

أسيوط ـفريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن تكثيف الجهود داخل كافة قطاعات وكليات الجامعة من أجل العمل لتنمية محافظة أسيوط في مختلف المجالات وذلك بالتنسيق مع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والمديريات المختصة، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على تسخير إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المنشودة له بما يحقق مساهمة فاعلة ومثمرة للجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وأعلنت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن إطلاق كلية الطب البيطرى بالجامعة لسلسلة من القوافل البيطرية المجانية لعدد من القرى والنجوع التابعين لنحو 11 مركز من مراكز محافظة أسيوط والتى من المقرر أن تضمن كذلك توجهها لقرية شقلقيل يوم الثلاثاء القادم 23يوليو الجاري وذلك في إطار مشروع الجامعة لتطوير القرى الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الدكتورة مديحه درويش عميدة كلية الطب البيطرى أن القوافل ممتدة طوال شهر يوليو الجارى وحتى الأول من أغسطس القادم ، وتستهدف تقديم خدمة مجانية للفلاحين بمحافظة أسيوط على امتداد مراكزها المختلفة وذلك من خلال إتاحة الفرصة إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة وكذلك تحصين الحيوانات والدواجن ضد الأمراض المختلفة ، وهو ما يمثل أيضاً فرصة لطلاب الكلية على التدريب العملي على الكشف والتشخيص وتقديم العلاج .

كما أشار الدكتور رجب بلال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القوافل تشهد مشاركة كبيرة من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخاصة من أقسام طب الحيوان والجراحة والدواجن والتوليد وغيرها وطلاب السنوات النهائية للكلية.