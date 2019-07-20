صحة الشرقية: سحب 60537 عينة مياه خلال 6 أشهر للتأكد من سلامتها

الشرقية - إيمان مهنى

قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بالشرقية بسحب عدد 60537 عينة مياه خلال 6 أشهر الماضية، بناء علي توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة بالمتابعة المكثفة والمستمرة لجميع مصادر المياه للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية حفاظاً علي صحة المواطنين بالمحافظة.

وقامت الإدارة بسحب عدد 59674 عينة من المياه الجوفية والمرشحة والخليط البكتريولوجي ،والكيماوى، وعدد 439 عينة من وحدات الغسيل الكلوى ، وعدد 176 عينة من الترع ، وعدد 87 من الصرف الصحي ، وعدد 75 من الصرف الصناعي ، وعدد 86 من المصارف.

كما قام مفتشي الإدارة بالمرور علي " المدارس ، والخزانات العامة والخاصة ، والمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات، ومصانع تدوير المخلفات" ، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، وبلغ ماتم المرور عليه عدد 39441 مكان، كما تم فحص عدد 249 شكوي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التأكد من صحتها.