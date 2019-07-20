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رفع طن ونصف مواد بلاستيكية من نهر النيل بالقناطر الخيرية

السبت، 20 يوليه 2019 03:24 م
رفع طن ونصف مواد بلاستيكية من نهر النيل بالقناطر الخيرية رفع المخلفات
القليوبية إبراهيم سالم

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استخرج 200 متطوع بمبادرة تطهير مياه نهر النيل من المواد البلاستيكية بالقناطر الخيرية، طن ونصف من المواد البلاستيكية التي تلوث مياه النيل والأحياء المائية. 
 
 
وضمت المبادرة عدد كبير من المتطوعين الشباب التابعين للمؤسسة للقيام بحملات نظافة، بدأت بمدينة القناطر الخيرية بداية من ملتقي تفرع النيل إلي فرعي دمياط ورشيد وذلك من أجل حماية البيئة في المحافظة من الآثار الخطيرة للبلاستيك على التنوع البيولوجي والاقتصاد والصحة العامة، والذي تتطلب متبقياته مئات السنين لكي تتحلل.
 
 
وكان قد دشن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بمدينة القناطر الخيرية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، مبادرة  "الحد من استخدام البلاستيك" وذلك لتأمين ضفاف وشواطئ نهر النيل بمدن المحافظة وتنظيفها من المخلفات العائمة خصوصا البلاستيك، بمشاركة ورحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتوو علاء عبد السلام وكيل وزارة الري. 
 
 
 
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