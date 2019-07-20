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جامعة المنوفية تفتح معامل التنسيق بمجمع الكليات غد لبدء تنسيق المرحلة الأولى

السبت، 20 يوليه 2019 10:46 ص
جامعة المنوفية تفتح معامل التنسيق بمجمع الكليات غد لبدء تنسيق المرحلة الأولى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعه المنوفيه
المنوفية _محمد فتحى

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أعلنت الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية، بإشراف الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، أنه سيتم البدء فى تنسيق المرحلة الأولى على شبكة الانترنت لطلاب الثانوية العامة 2019، واستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم ابتداء من غدا الأحد الموافق 21 يوليو، وحتى الخميس الموافق 27 من نفس الشهر من الساعة التاسعة صباحا بصالة كلية الحقوق بمجمع الكليات بشبين الكوم.

 

وأشار البيان، إلى أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر بنسبة 97.7%، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95%، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80%.

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

رئيس جامعه المنوفيه

تنسيق المرحله الاولى

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