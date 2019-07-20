تموين الوادي الجديد يحرر 70 محضرًا تمويني في حملة تموينية بالمحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن ضبط أغذية منتهية الصلاحية وفاسدة، ومخابز مخالفة للقانون في حملة مشتركة مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وجري تنفيذ الحملات بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة المقدم إيهاب شمس، مدير إدارة مباحث التموين بالمحافظة، في مركزي الداخلة والخارجة.

أسفرت الحملات عن ضبط أغذية فاسدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 70 محضرا تموينيًا متنوعًا، تضمن تحرير 28 مخالفة لمنشآت ومقاهي وكافتيريات ومطاعم، تطرح أغذية ومشروبات دون حمل العاملين بها لشهادات صحية.

كما حررت مباحث التموين 28 محضر عدم إعلان أسعار، و2 محاضر لمخابز مخالفة (إنتاج الخبز ناقص وزن)، و9 محاضر لمحلات عرضت أغذية خارج المحل التجاري، ومحضر غش تجاري لطرح سلع منتهية الصلاحية، ومحضر لمخبز لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز.

أحيلت جميع المحاضر للنيابة العامة، التي تولت التحقيقات.