سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 01:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على أبرز 5 معلومات عن صواريخ "ثاد" اشترتها السعودية مؤخرًا

السبت، 20 يوليه 2019 12:14 م
تعرف على أبرز 5 معلومات عن صواريخ "ثاد" اشترتها السعودية مؤخرًا صواريخ ثاد
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فازت شركة لوكهيد مارتن بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة "ثاد" الدفاعية الصاروخية للسعودية. لكن ما هي هذه المنظومة وما هي قدراتها؟

ويرصد اليوم السابع أبرز 5 معلومات حولها بحسب تقرير أوردته الإخبارية العربية.

1- ثاد (THAAD) هي اختصار لـ Terminal High Altitude Area Defense وتعني منظومة دفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية الطرفية. لها 4 مكونات رئيسية قاذفة (منصة رجم) وصواريخ اعتراضية ورادار ووحدة التحكم في إطلاق الصواريخ.

 

2- تتميز منظومة "ثاد" بقدرة على التنقل من موقع لآخر، وفاعليتها في اعتراض الصواريخ الباليستية داخل أو خارج الغلاف الجوي خلال المرحلة النهائية من الرحلة.

 

3- تستطيع "ثاد" اعتراض الصواريخ القادمة داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض على مسافة 200 كيلومتر، ما يخفف من آثار أسلحة الدمار الشامل قبل وصولها إلى الأرض، وفقاً لما ذكره موقع "Missile Threat".

 

4- منظومة "ثاد" الصاروخية جزء مهم في إطار مفاهيم الدفاع الصاروخي، و يجمع الصاروخ بين مزايا منظومة الدفاع exo-atmospheric Aegis لاعتراض الصواريخ خارج الغلاف الجوي وبطاريات صواريخ Patriot الاعتراضية داخل الغلاف الجوي.

 

5- تستطيع منظومة "ثاد" التمييز بين ما هو حقيقي أو وهمي من الأهداف بفضل معدات الاستشعار عن بعد المتقدمة، والتي تتصل بالأقمار الصناعية، وهي أيضاً من المزايا التي تساعد على توجيه بل إعادة التوجيه أثناء التحليق للصاروخ، حسب أي مستجدات.


صواريخ ثاد

السعودية

اعتراض صواريخ

الدفاع الصاروخي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرياضة المصرية اليوم.. بن شرقى يطير إلى السعودية لإنهاء متعلقاته.. الزمالك يخوض مرانه الأخير استعداداً لمواجهة الجونة.. لجنة التخطيط بالأهلى تجتمع مع إدارة التعاقدات.. والإنتاج يتوجه لشرم الشيخ فى فترة إعداد

السبت، 20 يوليه 2019 10:00 ص

طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة والسعودية 44 درجة مئوية

السبت، 20 يوليه 2019 08:00 ص

وزير الداخلية اليمنى يبحث مع السعودية إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة

السبت، 20 يوليه 2019 07:00 ص

إعلان جدول مباريات الدورى السعودى للموسم الجديد اليوم

السبت، 20 يوليه 2019 06:00 ص

البنتاجون: استقبال قواتنا فى السعودية يوفر ردعا إضافيا

السبت، 20 يوليه 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"صن" الإنجليزية: تريزيجيه يخضع للكشف الطبى فى أستون فيلا الأسبوع المقبل

"صن" الإنجليزية: تريزيجيه يخضع للكشف الطبى فى أستون فيلا الأسبوع المقبل

مدرب المصرى لـTIME SPORT: إسلام عيسى فى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه

مدرب المصرى لـTIME SPORT: إسلام عيسى فى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه

ابراهيموفيتش يبهر العالم بهاتريك فى الدوري الأمريكي.. فيديو

ابراهيموفيتش يبهر العالم بهاتريك فى الدوري الأمريكي.. فيديو

عاد من جديد.. التريلر الأول لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

عاد من جديد.. التريلر الأول لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

شاهد فى دقيقة.. ميركل تعلن اعتزال السياسة فى 2021

شاهد فى دقيقة.. ميركل تعلن اعتزال السياسة فى 2021

مؤشرات نهائية للتنسيق: 98.3% للطب و98.2% للأسنان 97.6% للصيدلة

مؤشرات نهائية للتنسيق: 98.3% للطب و98.2% للأسنان 97.6% للصيدلة

«المالية»: سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الحكومية مركزيا

«المالية»: سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الحكومية مركزيا

التعليم العالى تعلن مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى الإثنين

التعليم العالى تعلن مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى الإثنين

مصر تبهر العالم فى استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.. بشهادة نجوم الكرة والصحافة "التنظيم رائع.. الملاعب قطعة من أوروبا.. والبنية التحتية ممتازة".. رابح ماجر: نجحت بامتياز.. وأسطورة السنغال يشيد بحسن الضيافة

مصر تبهر العالم فى استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.. بشهادة نجوم الكرة والصحافة "التنظيم رائع.. الملاعب قطعة من أوروبا.. والبنية التحتية ممتازة".. رابح ماجر: نجحت بامتياز.. وأسطورة السنغال يشيد بحسن الضيافة

بدء مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى

بدء مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. البعثة الطبية ومنظومة الرعاية الصحية للحجاج × 8 معلومات

فيديو معلوماتى.. البعثة الطبية ومنظومة الرعاية الصحية للحجاج × 8 معلومات

كل أهداف الجمعة.. الجزائر تحقق المجد الإفريقي فى أحضان القاهرة

كل أهداف الجمعة.. الجزائر تحقق المجد الإفريقي فى أحضان القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة