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"تضامن الإسكندرية": حصر لأسر ضحايا عقارى الجمرك لتقديم المساعدات

السبت، 20 يوليه 2019 03:54 م
"تضامن الإسكندرية": حصر لأسر ضحايا عقارى الجمرك لتقديم المساعدات انهيار جزء من العقار
الاسكندرية جاكلين منير

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أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية ، برئاسة رضا متولى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية على أنة تم  توجيه فريق الاغاثه باداره الجمرك الاجتماعيه  و فريق إغاثة جمعيه الهلال الاحمر المصري وفريق إغاثة مؤسسه التكافل الاجتماعي  الي مكان البلاغ أنة مكان العقار رقم ٣ الكائن بحاره سلطان بحى الجمرك
 
حيث تبين ان انهيار العقار رقم 3 حاره سلطان مما اثر علي العقار الخلفي رقم 36 حاره الكيال وادي الي انهيار اجزاء منه.
 
وتم عمل حصر للاسر المتضرره وتم الاخلاء بمعرفه حي الجمرك وتسكين الاسر بمدرسه الانفوشي الاعداديه بنات وتم توجه فرق الاغاثه الي المدرسه لمتابعه حالات الاسر وعددهم 13 اسره بواقع 51 فرد وتم صرف مساعده ماليه استثنائيه من جمعيه الهلال الاحمر المصري لكل فرد وجاري توفير وجبات غداء من الجمعيات الاهليه.
 
و أكدت المديرية الى أنة جاري عمل الابحاث الاجتماعيه و استكمال المستندات ومحضر الشرطه وخطاب الحي لصرف المساعدات الخاصه من صندوق الاغاثه من اعاشه وخسائر ممتلكات للاسر المتضرره
 
 
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اخبار الاسكندرية

التضامن الاجتماعى

حى الجمرك

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