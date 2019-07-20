سوبر كورة
Ads
السبت، 20 يوليه 2019 01:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تركيب أول وحدتين للتشخيص عن بُعد بمستشفى الوقف والعام بمحافظة قنا

السبت، 20 يوليه 2019 12:59 م
تركيب أول وحدتين للتشخيص عن بُعد بمستشفى الوقف والعام بمحافظة قنا وحدات التشخيص عن بُعد
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بقنا، عن تركيب أول وحدتين للتشخيص عن بُعد بمستشفى قنا العام والوقف المركزى، لسرعة تشخيص وعلاج الأمراض  المتقدمة وذلك بالتعاون مع عدد من المستشفيات بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج.

وأوضح بيان لمديرية الصحة، بأن التشخيص الطبى عن بعد، يتم بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم المنظومة الصحية، للاستفادة من الموارد المتاحة لدى كل طرف لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتخفيف العبىء عنه.

و أشار البيان، إلى أن تركيب وحدتى التشخيص عن بُعد، يتضمن تدريب أطباء وفنيين وتمريض على هذه الوحدات لربطها فيما بعد بكل من: مستشفى أبو الريش للأطفال وسوهاج الجامعى وأسيوط الجامعى، والأورمان للقلب لمناظرة وتقرير خطة العلاج للمرضى فى نفس التوقيت.

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة سوف تتضمن تركيب وحدات مماثلة فى بعض الوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا لتقديم نفس الخدمه للمواطن فى مختلف المناطق.

IMG-20190720-WA0031

 


وحدة التشخيص عن بعد

مستشفى قنا العام

مستشفى الوقف

مديرية الصحة بقنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. وعاظ وواعظات فى مطارات وموانئ مصر لتوعية الحجاج بمناسك الحج

صور.. وعاظ وواعظات فى مطارات وموانئ مصر لتوعية الحجاج بمناسك الحج

"صن" الإنجليزية: تريزيجيه يخضع للكشف الطبى فى أستون فيلا الأسبوع المقبل

"صن" الإنجليزية: تريزيجيه يخضع للكشف الطبى فى أستون فيلا الأسبوع المقبل

مدرب المصرى لـTIME SPORT: إسلام عيسى فى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه

مدرب المصرى لـTIME SPORT: إسلام عيسى فى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه

ابراهيموفيتش يبهر العالم بهاتريك فى الدوري الأمريكي.. فيديو

ابراهيموفيتش يبهر العالم بهاتريك فى الدوري الأمريكي.. فيديو

عاد من جديد.. التريلر الأول لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

عاد من جديد.. التريلر الأول لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

شاهد فى دقيقة.. ميركل تعلن اعتزال السياسة فى 2021

شاهد فى دقيقة.. ميركل تعلن اعتزال السياسة فى 2021

مؤشرات نهائية للتنسيق: 98.3% للطب و98.2% للأسنان 97.6% للصيدلة

مؤشرات نهائية للتنسيق: 98.3% للطب و98.2% للأسنان 97.6% للصيدلة

«المالية»: سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الحكومية مركزيا

«المالية»: سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الحكومية مركزيا

التعليم العالى تعلن مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى الإثنين

التعليم العالى تعلن مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى الإثنين

مصر تبهر العالم فى استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.. بشهادة نجوم الكرة والصحافة "التنظيم رائع.. الملاعب قطعة من أوروبا.. والبنية التحتية ممتازة".. رابح ماجر: نجحت بامتياز.. وأسطورة السنغال يشيد بحسن الضيافة

مصر تبهر العالم فى استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.. بشهادة نجوم الكرة والصحافة "التنظيم رائع.. الملاعب قطعة من أوروبا.. والبنية التحتية ممتازة".. رابح ماجر: نجحت بامتياز.. وأسطورة السنغال يشيد بحسن الضيافة

بدء مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى

بدء مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى

فيديو معلوماتى.. البعثة الطبية ومنظومة الرعاية الصحية للحجاج × 8 معلومات

فيديو معلوماتى.. البعثة الطبية ومنظومة الرعاية الصحية للحجاج × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة