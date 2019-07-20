تركيب أول وحدتين للتشخيص عن بُعد بمستشفى الوقف والعام بمحافظة قنا

قنا - وائل محمد

أعلنت مديرية الصحة بقنا، عن تركيب أول وحدتين للتشخيص عن بُعد بمستشفى قنا العام والوقف المركزى، لسرعة تشخيص وعلاج الأمراض المتقدمة وذلك بالتعاون مع عدد من المستشفيات بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج.

وأوضح بيان لمديرية الصحة، بأن التشخيص الطبى عن بعد، يتم بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم المنظومة الصحية، للاستفادة من الموارد المتاحة لدى كل طرف لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتخفيف العبىء عنه.

و أشار البيان، إلى أن تركيب وحدتى التشخيص عن بُعد، يتضمن تدريب أطباء وفنيين وتمريض على هذه الوحدات لربطها فيما بعد بكل من: مستشفى أبو الريش للأطفال وسوهاج الجامعى وأسيوط الجامعى، والأورمان للقلب لمناظرة وتقرير خطة العلاج للمرضى فى نفس التوقيت.

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة سوف تتضمن تركيب وحدات مماثلة فى بعض الوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا لتقديم نفس الخدمه للمواطن فى مختلف المناطق.