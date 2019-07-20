الشباب والرياضة بقنا تنظم ندوات توعوية بعنوان " ختان الإناث والزواج المبكر"

قنا - وائل محمد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا، سلسلة ندوات توعوية بعنوان " ختان الإناث والزواج المبكر"، بكافة مراكز الشباب والرياضه بالمحافظة تحت شعار "احميها" في إطار نشر الوعى بأضراره الناتجة على الفتيات وتوعية الفتيات بخطورة الزواج المبكر.

وقال الدكتور عمر عمر على موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا ان تلك الندوات تأتى فى أطار الدور المجتمعى الذى تنظمة المديرية بكافة مراكز الشباب بإقامة العديد من الندوات والنشاطات الترفيهية، وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، وأن المديرية ستقوم بتنظيم ندوات مختلفة منها شعائر الحج.

من جانبه قال الشيخ شاذلى احمد واعظ بأوقاف قنا ان الختان من العادات والتقاليد والموروثات الخاطئة للتحكم في إثارة البنات والجهل المتفشي خاصة فى المناطق الشعبية والريفية، وما ينتج عنها من آثار نفسية وصحية سلبية.

وأكد أن الأحاديث النبوية التي وردت فى السنة لم تتناول موضوع الختان ، مشيرا إلى أن الرسول لم يختن بناته، وينتج عن ذلك آثار نفسية وصحية سلبية، ومنها حدوث النزيف والتلوث، وارتفاع معدلات الطلاق، وحدوث مشكلات أسرية تؤثر عل الصحة النفسية للأطفال.