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السيطرة على حريق فى شقتين بأبراج النصر بأسيوط

السبت، 20 يوليه 2019 11:34 م
السيطرة على حريق فى شقتين بأبراج النصر بأسيوط حريق - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على حريق التهم أجزاء من محتويات شقتين بأبراج النصر بدائرة قسم ثان أسيوط دون خسائر بشرية .

كان اللواء زكريا صالح، حكمدار مديرية أمن أسيوط، تلقى إخطارا من المقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، يفيد بنشوب حريق بشقتين سكنيتين بأبراج النصر بدائرة القسم، وبانتقال الإسعاف والحماية المدنية تبين صحة البلاغ، وتبين احتراق أجزاء من محتويات الشقتين، وتمت السيطرة على الحريق وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.


حريق ابراج النصر

حوادث اسيوط

قسم ثان اسيوط

ابراج النصر

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