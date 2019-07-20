الجيش اليمنى يدحر مليشيا الحوثى فى محافظتى البيضاء والضالع

كتب محمد تهامى زكى

دحر الجيش اليمنى ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران فى مواقع تتمركز فيها وحدات منه بجبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمينة، أفاد مصدر عسكرى يمنى لموقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن عشرة عناصر من الميليشيا قتلوا وجرحوا فى تبة "مخابى القردعى" بمنطقة قانية، وفى محافظة الضالع بجنوب اليمن، هاجم الجيش عناصر من الميليشيا فى التباب السود بجبهة باب غلق، شمالى مديرية قعطبة.

وأضاف أن قوات الجيش هاجمت الميليشيا وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب، كما شن الجيش اليمنى قصفاً استهدف تجمعات ومواقع تتمركز فيها الميليشيا فى منطقتى الفاخر والزبيرية بالمديرية ذاتها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين المدعومين من إيران، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.