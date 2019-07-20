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افتتاح مقر نقابة الموسيقيين الجديد فى الشرقية غدًا

السبت، 20 يوليه 2019 03:16 م
افتتاح مقر نقابة الموسيقيين الجديد فى الشرقية غدًا الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقين
الشرقية- فتحية الديب

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قال خالد بيومى، نقيب الموسيقين بمحافظة الشرقية، إنه سوف يتم إفتتاح مقر النقابة الجديد، الكائن ببرج الحريري بشارع البوستة بمدينة الزقازيٌق، غدًا الأحد، في الثانية عشر ظهرًا.
 
وأضاف في تصريح صحفى لـ"اليوم السابع" أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين، سوف يفتتح المقر، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثلية ورئيس إكاديمية الفنون، والفنانة نادية مصطفي، بنت محافظة الشرقية، والمايسترو حمادة أبو اليزيد، والدكتور رضا رجب، وكيل أول النقابة وعميد معهد الموسيقا العربية السابق، والموسيقار حسن فكري، والمايسترو الكبير أحمد رمضان ،سكرتير عام النقابة، والدكتور علاء سلامة عضو مجلس النقابة.
 
وأوضح "بيومي" أنه من المقرر الفترة القادمة إنشاء معهد العندليب داخل النقابة، لتعليم الجيل الجديد الفن الجميل.
 
 
 
 
 
 
 

الشرقية

نقيب الموسقيين

خالد بيومي

هاني شاكر

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