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774 داعية متميز بالأوقاف مرشحين للاختبار التحريرى لمسابقة إمام منطقة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:06 م
774 داعية متميز بالأوقاف مرشحين للاختبار التحريرى لمسابقة إمام منطقة مسابقات الأئمة المتميزين
كتب – إسماعيل رفعت

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تلقت وزارة الأوقاف، طلبا من 774 إماما متميزا، يرغبون فى شغل وظيفة إمام منطقة لتمثيل الوزارة فى المحافل الرسمية كل بمنطقته لدى الوزارات والمصالح الحكومية والجهات الشعبية، والمناسبات بموافقة وتوجيه الوزارة بمكافآت للمهام التى يؤدونها.
 
وطالبت الأوقاف المتقدمين للاختبارات المقررة لمسابقة (إمام منطقة) سرعة تأكيد الدخول في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، مؤكدة أن تأكيد الدخول عبر الموقع يعد إقرارًا بصحة البيانات ومطابقة شروط الإعلان لبيان الحالة للمتسابق ، ويتحمل المخالف مسئولية مخالفته أمام الشئون القانونية بالديوان العام.
 
واشترطت الأوقاف، فى المتقدم: (أن يكون المتقدم إمامًا متميزًا نجح في أي من مسابقات الإيفاد الدائم، أو القراءة الحرة ، أو إمام مجدد، أو إمام متميز، أو إمام بعثة الحج، أو شيوخ المقارئ، ممن اجتازوا الامتحانات التحريرية والشفوية من 1 / 1 / 2014م لأي مما ذكر من تاريخه ، ويشمل كذلك كل أعضاء المدارس العلمية والحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه، والراغبين من القيادات من درجة مدير إدارة فصاعدًا).
 
واعتبرت الأوقاف، أن تأكيد الدخول إقرارًا بقبول الاختبار وفي حال التخلف عن حضور الاختبار يحال المخالف للشئون القانونية بديوان عام الوزارة ، وفي حالة من لم يجد اسمه وتنطبق عليه الشروط وكان قد سجل الاسم من قبل يتقدم بأوراقه للمكتب الفني للمسابقات والامتحانات خلال أسبوع.

وزاره الاوقاف

امام منطقه

اختبارات الدعاه

تعينات الاوقاف

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