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771.5 مليون دولار حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:00 م
771.5 مليون دولار حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر إبراهيم العربى رئيس الحانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى
كتب إسلام سعيد

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أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الحانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى، أن رجال الأعمال اليابانيون أشادوا بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد والإنتاج فى مصر.

وأضاف أن الرئيس السيسي عقد حوارًا مفتوحًا مع رجال الأعمال اليابانيين لعرض مشكلاتهم والعمل على حلها، مؤكدا لهم ثقة الشعب المصري في إدارة المشروعات بدقة وجودة وتكنولوجيا عالية.

ونوه العربي خلال لقائه على هامش الاجتماع الذي حضره الرئيس أن الجانب المصرى يعمل مع  الياباني بكل ما أوتيي من قوة لتنمية العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أنه تم توقيع العديد من البروتوكولات لزيادة الاستثمار في مصر في العديد من المجالات، مشيرًا إلى حجم التبادل التجاري في مصر، والذي بلغ أكثرمن 2 مليار دولار فضلاً عن وجود 106شركة يابانية تعمل على أرض مصر، مشيدًا بالعلاقات المتبادلة والتعاون المثمر بين مصر واليابان خاصة في الفترة الأخيرة.

وأوضح العربي أن الاستثمارات اليابانية في مصر بلغت  771.5 مليون دولار في العديد من  قطاعات الاستثمار منها  صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، والصناعات الدوائية، والصناعات البترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتأمين والاستثمارات فى الأوراق المالية.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية لليابان تشمل الغاز الطبيعي المسال المنتجات البترولية، والقطن، والسجاد، واغطية الأرضيات، والخضر، والفاكهة، الملابس، والحديد والصلب، السيراميك، الرصاص والمواد المصنعة منه، منتجات الصناعات الغذائية، أما الواردات المصرية من اليابان السيارات والجرارات، والمراجل والأجهزة الكهربائية، ومصنوعات الحديد والصلب، وأدوات ومعدات التصوير الفوتغرافي والسنمائي والبصريات، البلاستيك ومصنوعاته، الكيماويات العضوية.

وأشار "العربى" إلى الاتفاقيات التي وقعها الرئيس السيسي في زيارته عام 2016 حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات فى مجالات الطاقة والكهرباء والطيران المدنى وبلغت قيمة تلك الاتفاقيات نحو نصف مليار دولار.

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني أن مصر لها مكانة متقدمة عند اليابانيين على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بإجمالى المساعدات الرسمية اليابانية في مجالات التعليم والبحث العلمى مع الجامعة المصرية اليابانية بقيمة 18 مليون دولار.

وقال العربي إن علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين تتسم بالازدهار والتشعب في إطار اتفاقيات وشراكات  عديدة في مجالات مختلفة، مضيفا أن اليابان لها إسهامات واضحة فى تقديم مساعدات تنموية لمصر الأمر الذى يظهر بوضوح فى مجموعة من المشروعات العملاقة التى كان لها دور حيوى فى دعم البنية الأساسية ومشروعات التنمية فى مصر.

جدير بالذكر أن مجلس الأعمال المصرى اليابانى يهدف إلى دعم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين المصري اليابانى، وتم انشائه فى عام 1982  وأعيد تشكيله وتفعيل نشاطه خلال الزيارة الرئاسية التى قام بها رئيس مصر الى اليابان فى عام 1999 ليصبح أحد أهم آليات العمل الاقتصادى والتجارى بين القطاع الخاص فى البلدين واعتمد هيكل تأسيس المجلس الشراكة بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص في كافة المجالات التجارية والصناعية والخدمية وتشجيع الاستثمار الياباني في مصر، ومن أهم الفعاليات التي تمت خلال الفترة الماضية عقد  المؤتمر المشترك التاسع للمجلس والمنتدي الاقتصادي المصري الياباني المشترك يناير 2015.

كما عقد الاجتماع المشترك للمجلس بالعاصمة اليابانية طوكيو ديسمبر 2013 ، بالإضافة إلى مؤتمر الترويج للسياحة اليابانية عام 2011  بالقاهرة ، ومؤتمر مصادر المياه المصري الياباني بالقاهرة، أيضا كما عقد منتدي الاستثمار المصري الياباني عام 2009  في طوكيو والمؤتمر المشترك لمجلس الاعمال عام 2008 بطوكيو أيضا بالاضافة الى يوم الصداقة بين اطفال مصر واليابان عام 2008.


الاستثمارات

الاستثمارات اليابانية

المصرى اليابانى

اخبار الاقتصاد

اقتصاد

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