‏‫قطاع الأعمال: مفاوضات مع الصين لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية

كتب عبد الحليم سالم - إسلام سعيد

قالت وزارة قطاع الأعمال العام ردا علي سؤال حول المفاوضات بين الشركات الأجنبية وشركة النصر للسيارات إن صناعة السيارات بها ثورة في جميع أنحاء العالم، وإن هناك تفاوضا مع السفير الصيني وتقديم مطالب للتباحث مع عدد من الشركات الصينية تم تحديدها بالتعاون مع غرفة صناعة السيارات، لدراسة الشراكة في تصنيع السيارات الكهربائية.

وأكدت الوزارة على هامش مؤمر جسور التجارة لأسواق شرق ووسط أفريقيا، أن المستقبل للصين وكوريا في صناعة السيارات الكهربائية وليست أوروبا أو أمريكا، ولذلك نأمل التعاون مع إحدى البلدين، مؤكدة أن مصر بعيدة عن الخلافات مع الشركات الأوروبية والأجنبية والصين.

وأشارت إلي أن موقف نيسان أصبح مع وزارة التجارة والصناعة، حيث إنهم لا يرغبون في إنشاء مصنع في حلوان ولكن في منطقة محور قناة السويس.