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وفاة غامضة لطبيبين.. فيروس مجهول يثير الرعب فى بوليفيا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:19 ص
وفاة غامضة لطبيبين.. فيروس مجهول يثير الرعب فى بوليفيا أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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قالت إذاعة "راديو فيديس" البوليفية إن طبيبين من مدينة لاباز توفيا، بعد إصابتهما بفيروس "مجهول" بأعراض الحمى والصداع والتهاب المفاصل وتحللها، مما أثار الرعب فى بوليفيا.

 

وأشارت الإذاعة على موقعها الإلكترونى إلى أن الطبيبين تم إدخالهما فى مستشفى أوبريرو وكاجا بمدينة لاباز، بعد إصابتهما،وتم التشخيص الأولى بإصابتهما بحمى الضنك إلا أنه بعد إجراء الفحوصات، تم التأكد أن هذا التشخيص ليس صحيحا ولم يتم التعرف على هذا الفيروس المجهول.

 

وفقًا لرئيس كلية الطب فى لاباز ، لويس لاريا ، فإن الطبيبين عانا من هذا المرض من 10 إلى 15 يومًا قبل دخولهما المستشفى  ، وأوصى البوليفيين بأهمية التواصل مع الاطباء حال شعورهم بأى أعراض من الحمى والصداع والتهاب المفاصل، سريعا ، ليتم الكشف عن هذا الفيروس والعلاج منه.

 

كما قال لاريا إنه "على سكان مدينة لاباز الذهاب للمستشفيات لاتخاذ التدابير البيولوجية واستخدام الأقتعة ، وتجنب انتقال الاطفال فى الاماكن العامة لتجنب الاصابة بأى عدوى".

 

وأكد لاريا أنه "بعد وفاة الطبيبيين، أرسل إلى وزارة الصحة وطلب منها تكثيف الجهود للكشف عن هذا الفيروس للتوصل إلى العلاج المناسب له".


بوليفيا

الصحة

فيروس

اطباء

حمى الضنك

وباء

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