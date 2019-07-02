وزارة الدفاع الجزائرية: اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبى البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة، بولاية تمنراست جنوبى البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مفرزة (دورية) للجيش اليوم إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمينوف و10 قاذفات صاروخية من نوع غراد و30 قذيفة هاون عيار 82 ملم، بعيدة المدى، و40 صمامة هاون عيار 82 ملم.

وأكد البيان أن هذه النتائج المحققة ميدانيا تأتي لتؤكد مرة أخرى، جاهزية واستعداد وحدات الجيش لتأمين الحدود وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.