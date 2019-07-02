وزارة التجارة والصناعة: واردات أفريقيا من مصر أقل من 1%

كتب عبد الحليم سالم - إسلام سعيد تصوير خالد كامل

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن واردات أفريقيا من مصر أقل من 1% من واردات القارة، وهو أمر غير مقبول.

وجاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه وزارة قطاع الأعمال العام، بحضوروزارة قطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراث والمئات من المصدرين والقطاع الخاص.

وقالت الوزارة إنه من التحديات التى تواجه الصادرات عدم وجود مخازن بجانب عدم تواجد السلع هناك عكس المنافسين .

علاوة على ارتفاع تكلفة شحن البضاعة الذى كان يستغرق فترة كبيرة بجانب طول مدة الشحن وبالتالي كان من المهم أن يكون هناك شحن مباشر من مصر مما يقلل الجهد والوقت.

وأضافت إنه من المهم التنسيق بين التصدير للدول والاستيراد منها بهدف تقليل تكلفة الشحن البحرى، بجانب تسهيل عملية الحصول على مستحقات التصدير مقابل قيمة الاستيراد.