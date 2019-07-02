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هذه المناطق ترى الكسوف الكلى للشمس اليوم.. اعرف التفاصيل × 15 معلومة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:36 م
هذه المناطق ترى الكسوف الكلى للشمس اليوم.. اعرف التفاصيل × 15 معلومة كسوف الشمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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خلال ساعات قليلة سيكون العالم، على موعد مع واحدة من أهم الظواهر الفلكية، وهى كسوف الشمس الكلى، والذى تترقبه الكرة الأرضية بعد ساعات قليلة، ويأتى تزامنا مع نهاية شهر شوال لعام 1440 هجريًا، ويتفق وسطة مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1440 هجريا.
 
وينشر "اليوم السابع" التفاصيل الخاصة بالمناطق التى يمكن أن ترى كسوف الشمس اليوم فى نقاط مبسطة كما يلى:
 

1- يمكن رؤية هذا الكسوف  فى معظم أمريكا الجنوبية.

2- سيرى هذا الكسوف فى شرق أوقيانوسيا والمحيط الهادى.

3- يرى كلياً فى شيلى والأرجنتين.

4- لن يرى هذا الكسوف فى مصر وكذلك لن يرى فى المنطقة العربية فى أى مرحلة من مراحله لحدوثه ليلاً.

5-  تكون بداية الكسوف فى حالته الجزئية عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً تقريباً بتوقيت القاهرة المحلى.

6-  يبدأ الكسوف ككسوف كلى عند الساعة الثامنة ودقيقتين تقريباً من مساء بتوقيت القاهرة.

7- الكسوف الكلى للشمس سيكون مشاهد فى أجزاء من جنوب المحيط الهادى ووسط تشيلى ووسط الأرجنتين.

8- سيشاهد جزئيا فقط فى معظم جنوب المحيط الهادي وفى الإكوادور والبرازيل والأرجواى وباراجواى.
9- سيشهد أول موقع كسوف الشمس الكلي فوق المحيط الهادي عند الساعة (6:01 مساء جرينتش).
10- سيعبر مسار الكسوف الكلي أثناء حركته فوق المحيط الهادي قرب جزر (بيتكيرن) عند (6:28 مساء جرينتش).

11- يصل كسوف الشمس الكلى ذروته العظمى فوق المحيط الهادى عند الساعة (7:22 مساء بتوقيت جرينتش) ويستمر 4 دقائق و 33 ثانية.

12- يصل الكسوف الكلي إلى البر الرئيسي شمال مدينة (لاسيرينا) في تشيلي عند الساعة (8:39 مساء جرينتش).

13- سيعبر مسار الكسوف الكلى إلى الأرجنتين ويتحرك بسرعة الآن ويمر شمال مدينة (ريو كوارتو).

14- يستمر مسار الكسوف يتحرك نحو الجنوب الشرقى وسينتهى جنوب مدينة (بوينس آيرس) عند غروب الشمس الساعة (8:44 مساء جرينتش).

15- سوف يرصد اخر موقع على سطح الأرض الكسوف الجزئى فى الساعة (9:50 مساء جرينتش).

 

البحوث الفلكيه

كسوف الشمس

كسوف الشمس الكلى

الكسوف الكلى

نشاط النحل والطيور

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