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ننشر صورة المقدم خالد شبل شهيد حادث تصادم إسكندرية الصحراوي بالجيزة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:31 م
ننشر صورة المقدم خالد شبل شهيد حادث تصادم إسكندرية الصحراوي بالجيزة الشهيد المقدم خالد شبل ضحية الحادث
كتب بهجت أبو ضيف

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سادت حالة من الحزن، بين ضباط وأفراد شرطة مديرية أمن الجيزة، عقب استشهاد المقدم خالد شبل فى حادث اصطدام سيارة نقل بمبنى شرطى بمحطة تحصيل الرسوم بطريق إسكندرية الصحراوي

 

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة الشهيد خالد شبل، على الحسابات الخاصة بهم، وقدموا التعازى لأفراد أسرته.

 

كانت سيارة نقل اصطدمت، صباح اليوم الثلاثاء، بمبنى شرطة النجدة، على طريق الإسكندرية الصحراوى، قبل محطة تحصيل الرسوم، مما أسفر عن مصرع المقدم خالد شبل

 

أسفر الحادث عن تحطم جانب المبنى، وعددا من سيارات الإسعاف المتمركزة بداخله، وكذلك عدد من السيارات.

 

انتقل على الفور إلى موقع الحادث الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء لمكان الحادث، لرفع أثار الحادث، وتيسير حركة المرور.


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