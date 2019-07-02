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نشطاء وفنانون ورجال أعمال يقاضون الرئيس الإندونيسى ووزراء بسبب تلوث الهواء

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:36 م
نشطاء وفنانون ورجال أعمال يقاضون الرئيس الإندونيسى ووزراء بسبب تلوث الهواء العاصمة جاكرتا يغطيها الضباب
كتبت رباب فتحى

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قررت مجموعة من الناشطين وخبراء البيئة في جاكرتا مقاضاة الحكومة الإندونيسية لاتخاذ إجراء حيال تلوث الهواء، بعد أن تعب الأندونيسيين من استنشاق الهواء القذر، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
 
وأوضحت الصحيفة أن جودة الهواء فى المدينة الواقعة فى جنوب شرق آسيا تدهورت بشكل كبير الشهر الماضي وسجلت ظروفًا أسوأ من المدن المعروفة بتلوثها مثل دلهي وبكين.
 
وقام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتحميل صور فوتوجرافية للعاصمة الإندونيسية المغطاة بالضباب الدخاني تحت هاشتاج  #SetorFotoPolusi.
في 25 يونيو ، سجل مؤشر جودة الهواء  فى العاصمة(AQI)  240 درجة وفقًا لمؤشر IQAirVisual الحيوي. وبالمقارنة جاءت قراءة مؤشر لندن الحالية 12 درجة بينما سان فرانسيسكو 26 درجة. 
 
دفع ضباب الدخانى في جاكرتا أكثر من 30 من المدعين ، بمن فيهم النشطاء ، ونشطاء البيئة ، وموظفو الخدمة المدنية ، والفنانين ، ورجال الأعمال إلى التجمع سويًا والعمل على تقديم دعوى مدنية ضد الحكومة هذا الشهر.
 
سيتم رفع القضية ضد الرئيس الإندونيسي ، وكذلك وزارات الصحة والشؤون الداخلية والبيئة ، وحكام جاكرتا وبانتن وجاوة الغربية.
 
 وقال أيو إزا تيارا ، وهو محام من معهد جاكرتا القانوني الذي يتولى القضية "نأمل أن تتمكن الحكومة من خلال هذه الدعوى من تحسين السياسات الحالية واتخاذ خطوات فعالة للتغلب على تلوث الهواء لأن السياسات الحالية لا تعمل."  
 
 

جاكرتا

تلوث الهواء

الرئيس الاندونيسى

حكام جاكرتا

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