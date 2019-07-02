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نائب محافظ القاهرة يلتقى سكان منطقة عين الحياة تمهيدا لإخلائها.. صور

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:37 ص
نائب محافظ القاهرة يلتقى سكان منطقة عين الحياة تمهيدا لإخلائها.. صور نائب محافظ القاهرة يلتقى أهالى عين الصيرة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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التقى اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بقاطنى منطقة عين الحياة فى عين الصيرة، لوضع آلية لإخلاء المنطقة، ضمن خطة تطويرها التى تجرى حاليا، وذلك بحضور المهندس وجدي زقزوق، رئيس حي الخليفة، والقيادات الأمنية بقطاع جنوب القاهرة.
 
وأوضح نائب المحافظ، أن مخطط تطوير المنطقة يعد إضافة لجهود محافظة القاهرة في القضاء على العشوائيات، وخلق مجتمع متميز بالمستوى الجمالى، لافتًا إلى وجود مناطق تاريخية وأثرية متنوعة فى أحياء المنطقة الجنوبية، خاصة حى الخليفة.
 
يذكر أن منطقة "عين الحياة"، تقع بالقرب من الخليفة ومصر القديمة، امتدت إليها العشوائيات، وتعاني معظم منازلها من ارتفاع منسوب المياه، كما أن معظم المنازل مبنية بطريقة عشوائية، مما دفع محافظة القاهرة، لنقل سكانها لوحدات آمنة، وتطوير المنطقة بالكامل.
 
 
نائب محافظ القاهرة يلتقى اهالى عين الصيرة (4)
نائب محافظ القاهرة يلتقى أهالى عين الصيرة 

نائب محافظ القاهرة يلتقى اهالى عين الصيرة (5)
جانب من اللقاء 

نائب محافظ القاهرة يلتقى اهالى عين الصيرة (6)
خلال لقاء نائب محافظ القاهرة لأهالى عين الصيرة 

نائب محافظ القاهرة يلتقى اهالى عين الصيرة (1)
نائب محافظ القاهرة يتحدث إلى أهالى عين الصيرة 

نائب محافظ القاهرة يلتقى اهالى عين الصيرة (2)
زيارة نائب محافظ القاهرة لأهالى عين الصيرة 

نائب محافظ القاهرة يلتقى اهالى عين الصيرة (3)
نائب محافظ القاهرة يلتقى أهالى عين الصيرة 

 


عين الحياة

عين الصيرة

حي الخليفة

تطوير العشوائيات

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