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منظمة حقوقية: تركيا تتجسس على قطر.. وتراقب تحركات تميم بن حمد يوميا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:00 م
منظمة حقوقية: تركيا تتجسس على قطر.. وتراقب تحركات تميم بن حمد يوميا تميم بن حمد أمير قطر
كتب أمين صالح

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أكدت المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، أن القوات التركية تتجسس على تميم بن حمد أمير قطر وحكومته وتراقب التطورات السياسيه والدبلوماسية بشكل يومي في قطر وإبلاغها للقياده العسكريه التركية عن طريق قنوات اتصال، لافتا إلى أن عدد من المنظمات الحقوقية توصلت إلى مجموعة من الوثائق التى تثبت ذلك منها وثيقة من أربع صفحات نشرها موقع (نورديك مونيتور)؛ وكشفت راقبت وحدة القوات البريه التركية المتمركزه في الدوحه تراقب التطورات اليومية  في قطر وأرسلت التقرير بتاريخ 14يوليو 2016 من قبل الرائد(مراد إير) وتم تمريره من قبل المقدم(علي شاكان) .

وأضافت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن التقرير تضمن مقتطفات من مقابلة مع السفير الفرنسي بقطر (إريك شيفالييه) الذي عمل علي توفير العديد من الشركات الفرنسية العاملة في قطر وتطوير آفاق جديدة للنفط كما ساهم أيضا في إنشاء مدرسة فرنسية قطرية وزيادة حجم التجارة بينهما.

وكشف محمد عبد النعيم رئيس المنظمة، أن التقرير تناول اتفاقيه بين جامعة مانشيستر متروبوليتان والسلطات القطرية لإرسال طلاب من أكاديمية الشرطة إلى انجلترا لحضور دورة تدريبية  في اللغة مطالبا مقر القيادة العسكرية بالحصول  علي إذن المسؤلين القطريين لمواصلة العمل علي تأسيس كيان عسكري مشترك.

وقال عبد النعيم أن نهاية دولة الحمدين الراعيه للإرهاب والخونه والمرتزقه وفلول الإخوان أوشكت علي الانتهاء بسبب المقاطعه العربيه التي أثرت سلبا علي الإقتصاد القطري وأدت الي تفاقم عجز الميزانية العامه لها وتفشي حاله من الكساد الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب وذلك نتيجة لتعنت الطفل الشاذ تميم في استمراره لدعم الإرهاب وصرف اموال الشعب والدويله عليه.

 

 

 

 


تنظيم الحمدين

قطر

تركيا تتجسس على قطر

تميم بن حمد

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