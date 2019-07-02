مقتل 18 شخصًا فى هجوم على معسكر لجيش النيجر قرب الحدود مع مالى

كتب سمير حسنى ـ (أ ش أ)

قتل نحو 18شخصا، وفقد 4 آخرين، فى هجوم على معسكر لجيش النيجر قرب الحدود مع مالي، جاء ذلك وفق ما ذكرته شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل قبل قليل.

وتعرض معسكر لجيش النيجر فى منطقة "إيناتيس" غربى البلاد بالقرب من الحدود مع مالى لهجوم نفذه انتحاريون مجهولون استقلوا سيارات ودراجات نارية.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، أن الانتحاريين فجروا أنفسهم داخل المعسكر وأعقبه إطلاق نار كثيف من مسلحين آخرين كانوا على متن دراجات نارية أحاطت بالموقع العسكرى.

وأوضح الراديو أن طائرتى استطلاع فرنسية وأمريكية وصلتا على الفور إلى موقع الانفجار، كما أقلعت طائرتان من طراز "ميراج" الفرنسية من قاعدتهما فى العاصمة "نيامى" وحلقتا فوق المنطقة.

يذكر أن معسكر "إيناتيس" يقع على بعد أكثر من 260 كيلومترا من شمال نيامي، وهى منطقة يتركز فيها إرهابيون ومهربو المخدرات.