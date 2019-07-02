مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 2 آخرين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بسيارة ميكروباص أمام قرى الأشراف على طريق مصر- أسوان الزراعى.
تلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بمصرع 3 شباب وإصابة 2 آخرين، إثر تصادم سيارة ميكروباص بهم أثناء استقلالهم دراجتين بخاريتين.
وتبين بحسب تحريات مباحث قنا، أن الضحايا من قرية الحجيرات- مركز قنا، كانوا عائدين من مدينة قنا مستقلين دراجتين ناريتين، فاصطدمت بهما ميكروباص أجرة أسفر عن مصرع 3 منهم وإصابة 2 آخرين، وتم نقلهم بمعرفة سيارتى من مرفق إسعاف قنا، إلى مستشفى قنا العام.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وطلب تقرير المرور حول ملابسات الحادث.
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