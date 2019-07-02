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مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بـ15 مايو

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:12 م
مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بـ15 مايو المدن الجديدة-أرشيفية
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولى جهاز المدينة، المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها بمدينة 15 مايو، وذلك لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات، وذلك فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات التى يجرى تنفيذها بالمدن الجديدة.

كما تابع مساعد نائب رئيس الهيئة خلال جولته، الخطة المستهدفة فى تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1008 وحدات سكنية كاملة المرافق جاهزة للتسليم بالمشروع، طبقاً لما هو مخطط، وكذا الانتهاء من تنسيق الموقع العام ورصف الطرق، والتأكد من ربط الوحدات بالمرافق بمنطقة المستقبل على مساحة 90 فدانا، ومنطقة الياسمين على مساحة 170 فدانا، ومنطقة الأمل على مساحة٢٩٠ فدانا، وكذا التأكد من ضخ المياه بكميات مناسبة للوحدات السكنية المستهدفة بالمشروع، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من خطوط الصرف الرئيسية والربط عليها بالمشروع، كما شملت الأعمال توصيل الكهرباء للمنطقة، وعمل العدايات اللازمة لحماية المرافق الأخرى بالتنسيق مع شركات الغاز والبترول  بالمدينة.

وقال رئيس الجهاز إنه يأتى ذلك حرصاً من جهاز مدينة 15 مايو، على الالتزام بالتكليفات وخطة الدولة التنموية، وتنفيذاً لما ورد بالاجتماع التنسيقى لرؤساء أجهزة المدن الجديدة مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذا استمرار العمل بنفس الكفاءة لتجهيز الوحدات المستهدفة للتسليم فى الفترات القادمة، مشيراً إلى أنه تتم المتابعة بشكل يومى  للالتزام بموعد تسليم الوحدات، وكذا سرعة إنهاء تسليم قطع الأراضى السكنية المميزة  التى تم تخصيصها بالمدينة، والانتهاء من تطوير المدخل الرئيسى لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة، ومشروع الإسكان الاجتماعي،  وتنفيذ أعمال ربط الطرق بالمحاور الرئيسية لخلق فرص جاذبة للاستثمار، وهو ما ظهر جلياً فى التقدم بطلبات التخصيص بالأمر المباشر لعدد من قطع الأراضى بالمدينة


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه ١٥ مايو

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