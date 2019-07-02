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محكمة نمساوية تمدد اعتقال ضابط متهم بالتجسس لصالح روسيا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:20 ص
محكمة نمساوية تمدد اعتقال ضابط متهم بالتجسس لصالح روسيا الشرطة النمساوية ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)

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مددت المحكمة الإقليمية بمدينة سالزبورج النمساوية اعتقال عقيد نمساوى متقاعد مشتبه به بالتجسس لصالح روسيا.

وقال المتحدث باسم المحكمة أندرياس فيزاوير - فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إنه "تم تمديد الاعتقال حتى 26 أغسطس القادم، ووصلتنا شكوى من المتهم، وستتخذ المحكمة العليا لمدينة لينتس قرارا بشأنها".

وتم اعتقال المشتبه به (لم يذكر اسمه) فى 30 نوفمبر عام 2018. ومنذ ذلك الوقت تم تمديد اعتقاله 5 مرات.

وقال المستشار النمساوى السابق، سيباستيان كورتس، فى نوفمبر الماضى إن العقيد المتقاعد للقوات المسلحة النمساوية يتهم بالتجسس لصالح روسيا فى الفترة ما بين عامى 1992 و 2018.

من جهته حث الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، على عدم تهويل الوضع. بعد ذلك أعلن كورتس أن فيينا تهدف إلى الحوار مع روسيا، وأن هذا الهدف لن يتغير لاحقا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن بلاده تنتقد التجسس دائما.

 


النمسا

محكمه نمساويه

روسيا

تجسس

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