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محامى أسرة القذافى تطالب السلطات اللبنانية بإطلاق سراح ابن العقيد الراحل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:22 م
محامى أسرة القذافى تطالب السلطات اللبنانية بإطلاق سراح ابن العقيد الراحل هانيبال القذافى
كتب أحمد جمعة

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أصدر المحامى خالد الزائدى، محامى أسرة الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، بيانا للرد على ما أصدرته عائلة الشيخ محمد يعقوب بخصوص هانيبال معمر القذافى، والقول بأنه عضوا باللجنة الأمنية العليا.

 

وأكد الزائدى فى بيان صحفى أن الهدف من القول بأن هانيبال القذافى كان يتولى عضو اللجنة الأمنية العليا "يهدف شرعنة استمرار عملية توقيفه تعسفيا".

 

وأضاف البيان "يؤسفنا أن تلجأ عائلة الشيخ محمد يعقوب فى بيانها إلى تلفيق وفبركة مناصب تخص هانيبال القذافى فى الوقت الذى لم يكن يومًا مسؤولا أو عضوا فى أى لجنة أمنية أو عسكرية فى ليبيا على الإطلاق".

 

وتابع محامى أسرة القذافى، "يؤسفنا أن يكون بيان عائلة الشيخ محمد يعقوب ليس إلا تعبيرًا عن مزايدات مزمنة بين بعض الأطراف". 

 

وأشار الزائدى إلى أن مثل هذه المزايدات منذ اختطاف هانيبال القذافى من دمشق حتى اليوم لا تبررها أية اعتبارات، ولا تهدف إلى تحقيق أى غاية سوى الإطاحة بحقوق هانيبال وإبقاءه معتقلًا فى السجون اللبنانية دون مطلق مبرر قانونى، إلا قانون انتسابه لأبيه معمر القذافى.

 

واختتم البيان "أن أسرة الزعيم الراحل تضع هذا البيان أمام شرفاء لبنان والرأى العام العربى والدولى والمؤسسات القانونية المختلفة آملين منهم رفع الصوت للمطالبة بفك أسر المعتقل هانيبال معمر القذافى وإطلاق سراحه فورًا".


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خالد الزائدى

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