محافظ بنى سويف يعلن رصد 80 مليون جنيه لإنشاء محطات وسيطة

قال محافظ بنى سويف المستشار هانى عبد الجابر، إنه تم رصد 80 مليون جنيه للمحافظة لإنشاء محطات وسيطة، للحيلولة دون عودة ظاهرة المقالب العشوائية، ضمن الإجراءات العاجلة المتخذة من قبل الحكومة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد السجينى، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن مشكلة شكوى المواطنين بمدينة ناصر من تراكمات القمامة المتفاقمة فى كافة شوارع المدينة.

فيما قال ممثل المحافظة، أنه سيتم تدعيم المحافظة بـ3 مدافن صحية، ومحطات وسيطة سيتم إقامتها منهم من سيتم فى مركز ناصر بالمحافظة، مشيراً إلى أن الهيئة العربية للتصنيع ستقوم بتنفيذ هذه المحطات.

بدوها أوضحت ممثله وزارة البيئة، أن محافظة بنى سويف تضم 3 مصانع تدوير للمخلفات، والخطة التى يتم العمل عليها مع المحافظة تقوم على 3 محاور فى مقدمتها رفع التراكمات بـ7 مواقع وإقامة محطات وسيطه، بالإضافة إلى مدافن صحية وذلك فى خطة العام الجديد.

فى سياق آخر، قال ممثل هيئة مياه الشرب والصرف، إنه سيتم تشكيل لجنة لفحص طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود بشأن غموض التصرف المالى والتنفيذى لمشروع الصرف الصحى لقرية بنى عدى مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، منذ أكثر من 10 سنوات والآلية التى ينفذ بها المشروع.