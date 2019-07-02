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محافظ بنى سويف: إقامة أكبر مشروع بمجال الصوب الزراعية على مساحة 51 ألف فدان

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:20 م
محافظ بنى سويف: إقامة أكبر مشروع بمجال الصوب الزراعية على مساحة 51 ألف فدان المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
كتبت نورا فخرى

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قال المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، إن المحافظة ستشهد إقامة أكبر مشروع فى مجال الزراعات المحمية (الصوبات الزراعية) على مساحة 51 ألف فدان، لاسيما بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة إمكانية تنفيذه.
 
وأضاف عبد الجابر، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة عدد من الطلبات الخاصة بمحافظة بني سويف، إن الأمر بدأ باقتراحه على الرئيس السيسي، خلال حضوره افتتاح المشروع القومي للصوبات الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، والذى كلف ويز الزراعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بدراسة المقترح.
 
وتابع محافظ بني سويف، أن اللجان المعنية قامت فى اليوم التالى لتوجيهات الرئيس، بالنزول إلى الموقع المُقترح لدراسة التربة والوقوف على مدى صلاحيتها، والمعدات حالياً فى طريقها لتسوية 51 ألف فدان تمهيداً لإقامة المشروع. 
 
ولفت عبد الجابر، إلى أن محافظة المنيا أصبحت شريك فى المشروع، لاسيما بعد ضم عدد من الأفدنة الواقعة فى حيزها، مشيراً إلى أنه سيلتقي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل الوصول لحلول لبعض المعوقات.
 
وفي سياق متصل، أشار محافظ بني سويف، إلى أنه جارى إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة ألفين فدان، يطلق عليها المثلث الذهبى، وتعتبر نقطة تلاقى 3 محافظات ممثلة فى الجيزة وبني سويف والفيوم. 
 
 

 


بني سويف

الادارة المحلية

أحمد السجيني

محافظ بني سويف

مدينة سياحية

الصوبات الزراعية

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