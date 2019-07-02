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محافظ الوادى الجديد: تمويل 50 مشروعا بـ 12.2 مليون جنيه ضمن "مشروعك "

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:20 م
محافظ الوادى الجديد: تمويل 50 مشروعا بـ 12.2 مليون جنيه ضمن "مشروعك " اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،اليوم الثلاثاء،أن إجمالي عدد المشروعات التى جرى تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية" مشروعك" خلال شهر يونيو 2019 بلغ 50 مشروعاً مختلف النشاط بتكلفة 12.2 مليون جنيه، وفرت 117 فرصه عمل لأبناء المحافظة.
 
وأكد الزملوط، فى بيان صحفى،أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتعمل على خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة. 
 
ولفت،أن عدد المشروعات التى جري تمويلها من مبادرة مشروعك حتى الآن هو 3404 مشروع، بقيمة 144.9 مليون جنيه، بإجمالى 6466 فرصة عمل.
 
 

الوادى الجديد

مشروعك بالوادى الجديد

فرص عمل

مشروعات الشباب بالوادى الجديد

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