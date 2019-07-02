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محافظ القاهرة: فسخ التعاقد مع أى متعهد نظافة يقصر فى عمله

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:53 م
محافظ القاهرة: فسخ التعاقد مع أى متعهد نظافة يقصر فى عمله لقاء محافظ القاهرة برؤساء الأحياء ومسئولى المحافظة
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها وعدم السماح بأى إشغالات أو مخالفات ومتابعة حالة النظافة، والتأكد من قيام الشركات والمتعهدين بالأعمال المنوطة بهم على أعلى مستوى ووضع آلية عمل لمتابعة منظومة النظافة بالحى من خلال المساعدين ورئيس فرع الهيئة بالحى وموظف الرصد لتغطية الحى بالكامل يومياً صباحا ومساء ومخاطبة رئيس هيئه النظافة لفسخ التعاقد فورا مع أى متعهد قام بالتقصير فى مهام عمله ومسئولياته.
 
وأكد المحافظ على اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة والتجميل، بحصر كامل لكافة معدات النظافة المعطلة وإصلاحها فوراً وإعادة توظيفها بالشكل المناسب وتوزيعها على الاحياء طبقا لاحتياجات كل حى.
 
كما شدد المحافظ على التنبيه على سائقى سيارات تجميع القمامة بالالتزام بوضع غطاء مشمع أعلى السيارة وغلقها بإحكام وفى حالة ضبط أى سيارة بدون مشمع يحال السائق للتحقيق ومجازاته مع مضاعفة الجزاء فى حالة التكرار.
 
وأكد المحافظ على ضرورة وضع نقاط مراقبة أمنية بالمقالب التى تم غلقها بالقاهرة (السلام والوفاء والأمل والطوب الرملى )، وعدم السماح قطعياً بإلقاء أى مخلفات بها وتوجيه السيارات المحملة للتوجه الى مقلبى العبور او 15 مايو.
 
وأشار المحافظ الى أهمية مشاركة المواطنين فى الحفاظ على ما يتم من مجهودات فى رفع المخلفات وذلك بزيادة الوعى لديهم بأهمية النظافة من خلال مشاركة المجتمع المدنى ممثلا فى جمعيات الاهلية والقيادات الطبيعية وشباب كل حى.
 
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ واللواء محمد حنفى السكرتير العام ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد، واللواء عادل أبو حديد رئيس هينة نظافة وتجميل القاهره وعدد من قيادات المحافظة .
 

النظافة

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انتشار القمامة

نظافة القاهرة

هيئة النظافة

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