محافظ أسيوط: اعتماد مستشفيات ومراكز رعاية الطفل لتقديم المشورة للأمهات

أسيوط – ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن اعتماد اللجنة الدولية لاستشاري الرضاعة الطبيعية كل من (مستشفى النساء والولادة والأطفال ورعاية طفل قلته ورعاية طفل فريال ورعاية طفل غرب) كمؤسسات صديقة للأم والطفل الرضيع، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة (الإدارة العامة لصحة الأم والطفل) مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة تجاه القطاع الصحي لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام والعمل على رفع كفاءة وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية المختلفة والاهتمام بصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن اعتماد تلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية كمؤسسات صديقة للأم والطفل الرضيع يوفر خدمات أفضل للسيدات ورعاية صحية حيث أصبحت جاهزة لاستقبال الأمهات اللاتي لديهن مشاكل في الرضاعة الطبيعية، وحل تلك المشاكل وتعليم الأمهات وعمل المشورة اللازمة والمتابعة من الحمل إلى ما بعد الولادة لحصول الطفل على تغذية سليمة لصحة أفضل لأطفالنا يمكن تحويل أي حالات لهم، مشيراً إلى اهتمام اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بضرورة توفير رعاية طبية متكاملة بجميع المستشفيات وتزويدها بالأجهزة الطبية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

وعلى جانب آخر، قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إن خطة تطوير القرى الأكثر احتياجًا تسير بشكل جيد حيث تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى التي تتم بنطاق مراكزهم وتذليل كافة العقبات ومتابعة معدلات الإنجاز للانتهاء منها والبدء في المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن هذه الخطة تأتي ضمن برنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية فى القرى الاكثر احتياجا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جاري إحلال وتجديد وتركيب خطوط للمياه بعدة قرى بديروط حيث تم تكليف العميد علاء عبدالجابر رئيس المركز بمتابعة الأعمال والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء منها في أسرع وقت موضحاً أن عميات الإحلال تتم بمدينه ديروط ودشلوط فضلا عن خط 8 بوصة بطول 2600 متر لتغذية عزبة الشيخ أبوالعيون وقرية عرب أبوكريم فضلًا عن خطوط 6 بوصه بطول 5500 متر وخطوط 4 بوصة بطول 7600 متر بقري الحوطا ونزله عبدالاه والعوامر وجرف سرحان.

وفى سياق منفصل، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بجميع مراكز ومدن المحافظة مستمرة في حملات إزالة التعديات ورفع الاسغالات والمخلفات من الشوارع والميادين لفرض سيادة القانون واستعادة الانضباط للشارع الأسيوطي وتفعيل منظومة النظافة بجميع أنحاء المحافظة ورفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة على جوانب الترع والمصارف للحفاظ على المظهر الحضارى بالمحافظة.

وأوضح محمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبوتيج أنه تم شن حملات لإزالة إشغالات الطرق بناءً علي توجيهات محافظ أسيوط وذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية بالمركز وتم رفع كافة الإشغالات من أمام المحطة وطريق أسيوط سوهاج قبلي وتحرير 40 محضر إشغال طريق و59 محضر نظافة وبيئة كما تم رفع 51 طن قمامة بقرى (الزرابي ، الأقادمة ، بنى سميع ،نزلة أبو كعب ، نزلة دوينة) ورفع 6 طن مخلفات صرف فضلًا عن تركيب عدد 50 لمبة بشوارع المركز وجارى المتابعة واستمرار الحملات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



إحلال وتجديد خطوط المياه بقرى ديروط



إحلال وتجديد خطوط المياه بقرى ديروط



إحلال وتجديد خطوط المياه بقرى ديروط



إحلال وتجديد خطوط المياه بقرى ديروط



إحلال وتجديد خطوط المياه بقرى ديروط



إحلال وتجديد خطوط المياه بقرى ديروط



إحلال وتجديد خطوط المياه بقرى ديروط



إحلال وتجديد خطوط المياه بقرى ديروط



حملة إشغالات بأبوتيج



حملة إشغالات بأبوتيج



حملة إشغالات بأبوتيج



حملة إشغالات بأبوتيج